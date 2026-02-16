Новосибирец запустил квадрокоптер в новогоднюю ночь и был наказан

Новосибирца оштрафовали за использование квадрокоптера без соответствующего разрешения. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, он был привлечён к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.

Факт незаконного использования беспилотника в небе над центром города выявила Новосибирская транспортная прокуратура. В новогоднюю ночь местный житель запустил квадрокоптер в районе Красного проспекта, что является грубым нарушением федеральных правил: запуск был осуществлён в контролируемой зоне класса С без соответствующего разрешения.

По итогам проверки, инициированной надзорным ведомством, владелец дрона понёс административное наказание по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ. Для граждан штраф по ней составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что предприниматель из Новосибирской области получила условный срок за попытку вывоза дрона в Казахстан.