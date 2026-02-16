Новосибирск получит 3,7 миллиарда рублей на развитие в 2026 году

В Новосибирске утверждён объём финансирования национальных проектов на 2026 год.

Город получит свыше 3,7 млрд рублей на программы в социальной сфере и городском хозяйстве. Средства направят на образование, поддержку семей и развитие инфраструктуры.

По проекту «Молодёжь и дети» запланирован капитальный ремонт школ и строительство дополнительного корпуса лицея №113 в Дзержинском районе. Это позволит снизить нагрузку и увеличить долю обучения в первую смену.

В рамках проекта «Семья» модернизируют библиотеки имени Зои Космодемьянской и имени Чкалова, создав современные общественные пространства. Продолжится развитие системы долговременного ухода за пожилыми жителями.

По направлению «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт моста через Тулу и продолжат работы на Димитровском мосту. Также стартует обновление парка «Чербузы» и подготовка документации по парку имени Кирова.