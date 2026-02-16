82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:44
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:44
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 18:40
общество

Новосибирск получит 3,7 миллиарда рублей на развитие в 2026 году

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске утверждён объём финансирования национальных проектов на 2026 год.

Город получит свыше 3,7 млрд рублей на программы в социальной сфере и городском хозяйстве. Средства направят на образование, поддержку семей и развитие инфраструктуры.

По проекту «Молодёжь и дети» запланирован капитальный ремонт школ и строительство дополнительного корпуса лицея №113 в Дзержинском районе. Это позволит снизить нагрузку и увеличить долю обучения в первую смену.

В рамках проекта «Семья» модернизируют библиотеки имени Зои Космодемьянской и имени Чкалова, создав современные общественные пространства. Продолжится развитие системы долговременного ухода за пожилыми жителями.

По направлению «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт моста через Тулу и продолжат работы на Димитровском мосту. Также стартует обновление парка «Чербузы» и подготовка документации по парку имени Кирова.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.