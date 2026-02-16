Новосибирцам рассказали о традициях Китайского Нового года

Китайский Новый год – праздник, который отмечают на протяжении 15 дней. Его дата не фиксирована и обычно отличается в разные годы. В этот раз праздник будут отмечать с 16 до 3 марта.

Дата начала нового года по лунному календарю высчитывается в соответствии со вторым новолунием после зимнего солнцестояния. В этот раз символом года стала Огненная Лошадь.

Как появился праздник

Праздник Китайский Новый год уходит корнями к 1600–1046 годам до нашей эры, то есть ко времени правления династии Шан. Тогда в конце зимы совершались жертвоприношения, чтобы почтить предков и попросить богов о хорошем урожае.

Тем не менее, праздник, традиции и определение его даты окончательно сформировались лишь в 202-220 годах до нашей эры – во времена правления династии Хань. Переход Китая на григорианский календарь случился относительно недавно – в 1912 году. Новый год по лунному календарю до сих пор остается главным народным праздником.

Уточним, что в 1949 году его официально переименовали в Чуньцзе – Праздник весны.

Традиции Нового года

В Китае к Новому году по лунному календарю традиционно украшают дом в красных цветах. Для декора используют бумажные фонарики, таблички с каллиграфическими надписями, а над верхней дверью принято вешать перевернутое панно с иероглифом «счастье».

Также дом часто украшают веточками персикового или мандаринового дерева и цветами нарцисса.

Кроме того, китайцы верят, что финансовые долги нужно обязательно закрыть до наступления Нового года по лунному календарю, чтобы не «тянуть» долги за собой дальше. Считается, что они способны стать причиной уже других финансовых проблем.

Как его отмечают

Как и в международный Новый год, в этот день принято запускать фейерверки и обмениваться подарками. Также в Китае ежегодно устраивают танцы львов и драконов и фестиваль фонарей.

На семейных застольях китайцев можно увидеть цзяоцзы – пельмени в форме слитков золота, рыбу, лапшу и ньянгао – рисовый пирог.

Приметы

Считается, что в новогоднюю ночь следует надевать красную одежду – этот цвет символизирует удачу и защиту. Также в первый день года по лунному календарю не рекомендуют выбрасывать мусор – в Китае верят, что так можно «выбросить богатство». Также в этот день нельзя ссориться и плакать, чтобы не навлечь негатив на весь год.

Также по лунному календарю празднуют Сагаалган и Соллаль.