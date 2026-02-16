По данным Министерства обороны Российской Федерации, Вооружённые силы продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Покровка Сумской области и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Графское, Андреевка и Мирополье. Потери противника составили более 170 военнослужащих, уничтожены 18 автомобилей, четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов.

В Харьковской области подразделения «Север» нанесли удары по механизированной бригаде ВСУ и бригаде нацгвардии в районах Казачья Лопань, Липцы и Токаревка. Группировка «Запад» заняла выгодные позиции и поразила живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Новоосиново, Ковшаровка, Красный Лиман и Ильичевка. Потери составили до 150 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие, а также три склада боеприпасов.

Подразделения «Юг» освободили Миньковку Донецкой Народной Республики, нанося поражение формированиям трёх механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии. Потери составили более 175 военнослужащих, уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

Группировки «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Днепропетровской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований оцениваются до 300 и более военнослужащих, уничтожено несколько бронемашин, автомобилей и артиллерийских орудий, а также склады боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БЛА, ракетные войска и артиллерия наносили удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских формирований и местам хранения и запуска беспилотников в 152 районах. Средствами ПВО сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS и 345 беспилотных летательных аппаратов.

С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 670 самолётов, 283 вертолёта, 114 642 беспилотника, 650 зенитных комплексов, 27 726 танков и бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 313 орудий полевой артиллерии и миномётов, 54 532 единицы специальной военной автомобильной техники.