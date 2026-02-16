После 50-летия в школе Антипихи провели капитальный ремонт

Учебное заведение, известное как школа № 14 города Чита, было полностью отремонтировано в рамках национальной программы «Молодежь и дети» и открыло свои двери для учеников в этом учебном году, пишет ЗРТК.

Помимо косметического ремонта школа преобразилась кардинальным образом с точки зрения питания и досуга учащихся.

По словам директора школы Евгении Каюшановой, в здании полностью были поменяны все коммуникации — это трубы, освещение, отопление, энергоснабжение.

Родители учеников подчеркнули, что дети перестали жаловаться на школьное питание и теперь полностью довольны его качеством.

Уточняется, что на такое преображение школы №14 было потрачено 149 миллионов рублей. Тем не менее, череда обновлений учебных заведений на территории Забайкалья лишь набирает обороты.

В 2026 году масштабный ремонт ждет и другие школы региона.