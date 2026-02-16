82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 22:32
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 22:32
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 20:20
общество

Рамадан-2026: что нужно знать о священном месяце поста

Фото: Сиб.фм / pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Рамадан — девятый месяц исламского лунного календаря и один из пяти столпов ислама.

В 2026 году он начнётся 18 февраля и завершится 19 марта, а 20 марта мусульмане будут праздновать Ураза-байрам. Этот месяц считается временем духовного очищения: верующие воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката, стремясь укрепить смирение, самообладание и готовность к покаянию.

Пост, или саум, закреплён в Коране и рассматривается как форма поклонения и проявление веры. Физическое воздержание помогает отказаться от излишеств, а духовная сторона поста направлена на очищение души от греховных мыслей и поступков. Нарушение поста без уважительных причин считается грехом.

В Рамадан запрещается употребление табака в любой форме, умышленное вызывание рвоты, проглатывание мокроты и вступление в половую связь. При этом разрешается чистить зубы, целоваться, сдавать кровь, получать инъекции и прививки, а также принимать водные процедуры, не проглатывая воду.

Рамадан — время духовного обновления и самодисциплины, когда соблюдение поста помогает мусульманам сосредоточиться на вере, размышлениях и благих делах.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.