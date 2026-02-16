С 1 апреля в Новосибирске начнут действовать новые правила рассрочки

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые правила оформления рассрочки, которые меняют подход к услуге «оплата частями». Как сообщил депутат Госдумы и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, соответствующий федеральный закон № 283-ФЗ, подписанный ещё в июле 2025 года, начинает действовать с указанной даты.

По словам парламентария, теперь взаимоотношения между оператором и продавцом получают чёткие рамки в части цены, сроков, обработки данных и штрафных санкций.

«В 283-ФЗ сказано: цена по договору сервиса рассрочки равна цене товара при полной оплате. Схема "на ценнике 60 000, при оплате сразу 55 000" дает разную итоговую цену в зависимости от способа оплаты. С 1 апреля 2026 года в законе о защите прав потребителей действует запрет на разные цены, когда различие связано с оплатой одним платёжом или через сервис рассрочки. Такая привязка скидки рискует попасть под этот запрет», — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Также для беспроцентной рассрочки через оператора начинают действовать ограничения. Для договоров, заключённых начиная с 1 апреля 2026 года, максимальный срок составит шесть месяцев, а с апреля 2028 года этот лимит сократится до четырёх месяцев. Гаврилов подчеркнул, что предложения с рассрочкой на год или два выходят за рамки нового закона и автоматически переводят сделку в иную категорию. В таких случаях отношения будут регулироваться либо законодательством о потребительском кредите (с обязательным расчётом полной стоимости и передачей данных в бюро кредитных историй), либо нормами Гражданского кодекса, если рассрочка предоставляется напрямую продавцом.

Что касается взаимодействия с кредитными историями, то, как отметил Гаврилов, обязанность оператора передавать туда сведения возникает не всегда. Если общая сумма обязательств клиента перед конкретным оператором не превышает 50 тысяч рублей, данные в бюро не направляются.

«На практике небольшие покупки чаще остаются вне кредитной истории; при превышении порога запись появляется, и кредиторы видят дополнительную нагрузку», — сказал депутат.

Для новых договоров также установлен предел ответственности за просрочку – не более 20% годовых от суммы долга. При этом Гаврилов особо подчеркнул, что все договоры рассрочки, оформленные до 1 апреля 2026 года, продолжают действовать на прежних условиях, и новые правила на них не распространяются. Кроме того, он уточнил, что закон не затрагивает случаи, когда рассрочку предоставляет сам магазин без участия оператора, такие отношения по-прежнему регулируются Гражданским кодексом и законодательством о защите прав потребителей.

