Стало известно, куда пропала самая узнаваемая женщина Новосибирска Анжела

Стаж работы женщины в сфере секс-услуг составляет более 30 лет.

Зимой 2026 года новосибирцы стали вновь задаваться вопросом о том, куда пропала опытная представительница древнейшей профессии Анжела, известная своим автомобилем и стажем работы более 30 лет.

Жители города на протяжении многих лет встречают Анжелу в разных точках Новосибирска. Её автомобили также меняются, но узнать проститутку можно по крупной надписи с именем на заднем стекле.

Уточним, что увидеть Анжелу можно и сейчас – на пенсию легендарная жительница Сибири не ушла и продолжает трудиться в сфере секс-услуг.

Предположим, что из-за погодных условий женщина реже оказывается на виду у новосибирцев. Тем не менее, информации о завершении карьеры Анжелы нет.

Ранее Анжела отрицала, что увела мужчину из семьи.