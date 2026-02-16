82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:45
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 16:49
общество

Стало известно, куда пропала самая узнаваемая женщина Новосибирска Анжела

Фото: Сиб.фм / Елена Отмахова
Стаж работы женщины в сфере секс-услуг составляет более 30 лет.

Зимой 2026 года новосибирцы стали вновь задаваться вопросом о том, куда пропала опытная представительница древнейшей профессии Анжела, известная своим автомобилем и стажем работы более 30 лет.

Жители города на протяжении многих лет встречают Анжелу в разных точках Новосибирска. Её автомобили также меняются, но узнать проститутку можно по крупной надписи с именем на заднем стекле.

Уточним, что увидеть Анжелу можно и сейчас – на пенсию легендарная жительница Сибири не ушла и продолжает трудиться в сфере секс-услуг.

Предположим, что из-за погодных условий женщина реже оказывается на виду у новосибирцев. Тем не менее, информации о завершении карьеры Анжелы нет.

Ранее Анжела отрицала, что увела мужчину из семьи.

Александра Моисеева
Журналист

