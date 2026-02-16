Суд Новосибирска вернул государству участок с трёхэтажным коттеджем в Академгородке

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел спор вокруг земельного участка в Академгородке. Территориальное управление Росимущества требовало признать недействительной сделку купли-продажи земли, оформленную на Ольгу Асееву.

Основанием стало то, что расположенный на участке трёхэтажный коттедж ранее уже был возвращён в собственность государства по решению суда. Раз участок не принадлежит владелице дома, его нахождение в частных руках утратило законные основания.

Асеева подала встречный иск. Она просила расторгнуть договор купли-продажи земли из-за существенного изменения обстоятельств и вернуть ей уплаченные за участок 284 472 рубля. Однако суд в этих требованиях отказал.

Изучив все обстоятельства, Советский районный суд встал на сторону Росимущества. Сделка признана недействительной, запись в Едином госреестре недвижимости от 2019 года подлежит прекращению, а земельный участок возвращён в государственную собственность. Пока решение не вступило в законную силу.