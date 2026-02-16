82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:45
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:45
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 17:25
общество

Суд Новосибирска вернул государству участок с трёхэтажным коттеджем в Академгородке

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел спор вокруг земельного участка в Академгородке. Территориальное управление Росимущества требовало признать недействительной сделку купли-продажи земли, оформленную на Ольгу Асееву.

Основанием стало то, что расположенный на участке трёхэтажный коттедж ранее уже был возвращён в собственность государства по решению суда. Раз участок не принадлежит владелице дома, его нахождение в частных руках утратило законные основания.

Асеева подала встречный иск. Она просила расторгнуть договор купли-продажи земли из-за существенного изменения обстоятельств и вернуть ей уплаченные за участок 284 472 рубля. Однако суд в этих требованиях отказал.

Изучив все обстоятельства, Советский районный суд встал на сторону Росимущества. Сделка признана недействительной, запись в Едином госреестре недвижимости от 2019 года подлежит прекращению, а земельный участок возвращён в государственную собственность. Пока решение не вступило в законную силу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.