82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 22:32
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 22:32
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 20:00
наука

Центральный пункт управления системами СКИФ запустили в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / телеграм-канал Андрея Травникова
Подпишитесь на Telegram-канал

В корпусе электрохозяйства Центра коллективного пользования Сибирского кольцевого источника фотонов заработал центральный пункт автоматизированного контроля всех инженерных систем комплекса.

Разработку и внедрение выполнила группа компаний «СКАД тех» по заказу АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Система объединяет программное обеспечение и сеть серверов, которые в реальном времени обрабатывают около 1,7 миллиона сигналов с датчиков электроснабжения, тепло- и водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, термостабилизации, видеонаблюдения, контроля доступа, радиационной и противопожарной безопасности. Информация выводится на цифровую панель в диспетчерской, где специалисты круглосуточно следят за состоянием оборудования.

При отклонении параметров система автоматически корректирует работу инженерных систем, оповещает операторов или отключает отдельные сегменты, предотвращая аварии. Для особо чувствительных зон инжектора, накопителя и экспериментальных станций терморегуляция поддерживается с точностью до 0,1 °C благодаря высокоточным датчикам и резервным каналам.

Заместитель директора ЦКП «СКИФ» Андрей Журавлёв отметил, что автоматизированный контроль и быстрая диагностика неисправностей необходимы для непрерывной работы уникального оборудования. Система интегрирована с дежурно-диспетчерской службой МЧС для мгновенной передачи сигналов при ЧС.

Для проекта изготовили 47 контроллерных и серверных шкафов, разработаны специальные алгоритмы управления совместно с Институтом ядерной физики СО РАН, а также внедрена уникальная система кодирования для однозначной идентификации каждого сигнала. В настоящий момент идут пусконаладочные работы; полное введение системы в эксплуатацию запланировано на июнь 2026 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.