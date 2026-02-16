Центральный пункт управления системами СКИФ запустили в Новосибирской области

В корпусе электрохозяйства Центра коллективного пользования Сибирского кольцевого источника фотонов заработал центральный пункт автоматизированного контроля всех инженерных систем комплекса.

Разработку и внедрение выполнила группа компаний «СКАД тех» по заказу АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Система объединяет программное обеспечение и сеть серверов, которые в реальном времени обрабатывают около 1,7 миллиона сигналов с датчиков электроснабжения, тепло- и водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, термостабилизации, видеонаблюдения, контроля доступа, радиационной и противопожарной безопасности. Информация выводится на цифровую панель в диспетчерской, где специалисты круглосуточно следят за состоянием оборудования.

При отклонении параметров система автоматически корректирует работу инженерных систем, оповещает операторов или отключает отдельные сегменты, предотвращая аварии. Для особо чувствительных зон инжектора, накопителя и экспериментальных станций терморегуляция поддерживается с точностью до 0,1 °C благодаря высокоточным датчикам и резервным каналам.

Заместитель директора ЦКП «СКИФ» Андрей Журавлёв отметил, что автоматизированный контроль и быстрая диагностика неисправностей необходимы для непрерывной работы уникального оборудования. Система интегрирована с дежурно-диспетчерской службой МЧС для мгновенной передачи сигналов при ЧС.

Для проекта изготовили 47 контроллерных и серверных шкафов, разработаны специальные алгоритмы управления совместно с Институтом ядерной физики СО РАН, а также внедрена уникальная система кодирования для однозначной идентификации каждого сигнала. В настоящий момент идут пусконаладочные работы; полное введение системы в эксплуатацию запланировано на июнь 2026 года.