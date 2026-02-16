Умер известный новосибирский хормейстер и композитор Виктор Коровин

15 февраля на 89-м году жизни скончался Виктор Васильевич Коровин (по паспорту Виталий) — заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат премии братьев Заволокиных. Об этом сообщили его близкие и коллеги.

В течение 35 лет Коровин руководил народным ансамблем русской песни и танца новосибирского Дворца культуры железнодорожников. С 1994 по 2021 год он возглавлял хор «Сибирские напевы» в доме культуры посёлка Садовый Новосибирского района. Именно под его руководством коллектив получил звание Народного (образцового) хора.

Виктор Васильевич посвятил жизнь народному творчеству. Он был не только талантливым хормейстером, но и композитором: написал музыку более чем к ста песням, выпустил пять авторских сборников. Его жизненным кредо стали слова: «Я песню русскую по свету несу, как правду для людей».

Родился Виктор Коровин в песенном селе Соловьиха Алтайского края, в большой поющей семье. Любовь к музыке и народной песне он впитал с детства и пронёс через всю жизнь.

Прощание с Виктором Васильевичем Коровиным состоится 17 февраля 2026 года с 12:00 до 13:00 по адресу: Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.