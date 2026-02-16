Умерла директор бердского центра «Юнона» Татьяна Качан

В возрасте 61 года скончалась заслуженный работник социальной защиты Новосибирской области Татьяна Алексеевна Качан. Об этом сообщили в коллективе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Юнона», который она возглавляла.

Татьяна Качан посвятила социальной сфере десятилетия жизни. Её профессиональный путь начался на Бердском радиозаводе, где она трудилась заведующей сектором учёта, затем была секретарём комсомольской организации предприятия. Позже работала учителем истории в школе №2, практическим психологом и сотрудником отдела образования администрации Бердска.

В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила медико-психолого-педагогический центр «Юнона». После реорганизации в 2021-м стала директором комплексного центра социального обслуживания населения, сохранившего узнаваемое название.

Коллеги вспоминают её как человека, создавшего центр с нуля и вложившего в него всю душу. По их словам, благодаря её труду, заботе и преданности общему делу организация превратилась в настоящий дом, где каждый чувствовал тепло и поддержку. В коллективе отмечают, что она умела дарить вдохновение и оставлять в сердцах людей нежность. Сотрудники запомнят её как человека, который жил своим делом, и обещают продолжить начатое, сохраняя светлую память о ней.

Прощание с Татьяной Алексеевной Качан состоится во вторник, 17 февраля, с 12 до 13 часов в храме Сретения Господня в Бердске на улице Кутузова, 17.