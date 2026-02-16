82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 09:44
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 09:00
общество

В Искитиме подвели итоги работы трудовых коллективов и общественных организаций за 2025 год

Фото пресс-службы администрации г. Искитима / опубликовано СИБ.ФМ
Торжественное мероприятие, объединившее представителей власти, руководителей и членов коллективов городских предприятий и общественных организаций, посетили заместитель Губернатора Новосибирской области Олег Клемешов, заместитель Председателя Законодательного собрания Ирина Диденко, депутаты регионального парламента Татьяна Захарова и Елена Гладышева, глава Искитимского района Юрий Саблин, председатель Совета депутатов Искитимского района Генриетта Истратенко.

Глава Искитима Сергей Завражин, открывая собрание, поблагодарил всех жителей, вносящих вклад в приближение Победы. Он отметил, что земляки — участники специальной военной операции — достойно выполняют боевые задачи, а задача тех, кто остаётся в тылу, — поддерживать военнослужащих и их семьи, сохранять единство и прилагать усилия для достижения общей Победы.

Фото В Искитиме подвели итоги работы трудовых коллективов и общественных организаций за 2025 год 2

В своём выступлении Сергей Владимирович также озвучил ключевые экономические результаты города: около 80% объёма выпуска товаров и услуг обеспечивают промышленные предприятия, половина из которых занята производством строительных материалов.

Заместитель главы администрации Вячеслав Бесхлебный представил итоги масштабной работы, проведённой в 2025 году в рамках Года защитника Отечества.

Олег Клемешов и Ирина Диденко вручили почётные грамоты и благодарности губернатора НСО и Законодательного собрания жителям Искитима за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности. Медалями «Общественное признание» были награждены заведующая отделением скорой помощи Наталья Григорьевская и руководитель клубного формирования Ирина Рудова.

Фото В Искитиме подвели итоги работы трудовых коллективов и общественных организаций за 2025 год 3

Депутат Государственной Думы Александр Аксененко обратился к участникам собрания с видеообращением, а его помощница Роза Панышева вручила благодарственные письма парламентария горожанам.

Особое внимание уделили деятельности волонтёрского движения «Журавлик». Глава Искитима передал руководителю движения Яне Титковой благодарственное письмо командира войсковой части за систематическую гуманитарную помощь участникам спецоперации. Кроме того, «Журавлик» стал лауреатом премии «Во благо» в номинации «Помощь бойцам спецоперации и их семьям».

Фото В Искитиме подвели итоги работы трудовых коллективов и общественных организаций за 2025 год 4

Ряд работников трудовых коллективов Искитима получил почётные грамоты главы города и Совета депутатов за добросовестный труд и качественное исполнение профессиональных обязанностей.

Галина Дидан
Журналист

