В Новосибирске благодаря бдительности сотрудницы супермаркета задержали мужчину, подозреваемого в краже шоколада на крупную сумму

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» предотвратили 21 попытку кражи и 107 фактов нарушения общественного порядка. Кроме того, в ходе патрулирования были зафиксированы коммунальная авария, локальное задымление и оставленный без присмотра подозрительный предмет.

13 февраля в подвальном помещении жилого дома в микрорайоне Горский, находящемся под охраной «ГВАРДИИ», активировалась система пожарной сигнализации. Прибывшие по вызову бойцы ГБР-84 выяснили, что возгорания нет — в здании произошла коммунальная авария: вода проникла через перекрытия и начала капать с потолка в одном из помещений. Ущерб владельцу не нанесён, поскольку объект в данный момент готовится к ремонту.

14 февраля в торговом зале магазина на улице Плановой сотрудница заметила посетителя, внешность которого совпадала с ориентировкой службы безопасности торговой сети как подозреваемого в кражах. Прибывшие на вызов гвардейцы задержали мужчину. Подтвердилась информация о том, что 8 февраля он вынес из магазина 20 плиток шоколада на общую сумму 3 200 рублей. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В тот же день, в 21:53, в ресторане на Вокзальной магистрали сработала автоматическая пожарная сигнализация. Бойцы ГБР-74, выехавшие на место, не обнаружили признаков пожара. Выяснилось, что датчики отреагировали на дым от бенгальских огней, которые использовались для украшения торта.

15 февраля в цветочный магазин на Морском проспекте зашёл пожилой мужчина. Он оставил в служебном помещении пакет с содержимым, произнёс фразу «мне надо на концерт» и поспешно покинул место. Обеспокоенная продавщица связалась с дежурной частью «ГВАРДИИ». Прибывшие сотрудники ГБР провели осмотр предмета с соблюдением всех мер безопасности. Внутри обнаружились две мочалки, тетрадь, блокнот и упаковка с лекарственными препаратами — признаков взрывного устройства не выявлено. Гвардейцы успокоили сотрудницу магазина. Впоследствии мужчина вернулся и забрал свои вещи.

В воскресенье в 16:05 в компьютерном клубе Заельцовского района была активирована тревожная кнопка. Причиной вызова стал 14-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения, который заперся в туалетной комнате и не смог самостоятельно выйти. Его 19-летний знакомый, также находившийся в нетрезвом виде, попытался помочь и сломал дверь. Сотрудники ГБР задержали обоих и передали их представителям правоохранительных органов. Материальный ущерб заведению составил 5 000 рублей.