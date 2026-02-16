В Новосибирске директора фирмы обвиняют в невыплате полумиллиона зарплаты

Прокуратура Железнодорожного района выявила нарушения трудового законодательства после проверки бухгалтерских и кадровых документов.

Установлено, что шести сотрудникам с июня по октябрь 2025 года полностью не выплачивалась заработная плата более двух месяцев. Также зафиксированы случаи частичных выплат — менее половины положенной суммы свыше трёх месяцев.

Общая задолженность превысила 548 тысяч рублей. При этом у организации имелась возможность производить расчёты с персоналом, однако средства направлялись на иные цели.

Материалы проверки переданы в следственные органы в порядке ст. 37 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Своевременная оплата труда гарантирована Трудовым кодексом. Работники вправе взыскать долг через суд и обратиться с жалобой в надзорные органы.