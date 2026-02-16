В Новосибирске эксперт Ашурков заявил о резком росте стоимости импортных автомобилей с апреля

11 февраля Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, согласно которому правила ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза будут изменены. Теперь одинаковый сбор придется платить всем — и юридическим, и частным лицам. Действовать нововведения начнут 1 апреля 2026 года.



Уточним, что раньше для обхода утильсбора машины доставляли через частные лица, за счёт чего их цена выходила ниже.



Председатель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков рассказал Сиб.фм о том, как это отразится на рынке.



«Получается, что когда в декабре подняли ставки утильсбора, то это коснулось только тех автомобилей и тех схем, когда возили из дальнего зарубежья. А большинство компаний зарабатывало на том, что привозило по сниженным ставкам из стран содружества — Киргизия, Армения. Хотя те же автомобили были из Китая, США, Японии, за счёт лазейки в законе таким образом обходили требования по оплате высоких ставок утильсбора», — отметил он.



По словам Ашуркова, с апреля эта возможность будет закрыта.



«Сейчас всё это меняется и с первого апреля прикрывает эту возможность не платить большие ставки», — подчеркнул он.



Эксперт полагает, что до вступления новых правил в силу компании постараются максимально увеличить объем поставок.



«Предполагаю, что, как обычно, до 1 апреля максимально постараются ввести автомобили из Китая, Кореи, других стран», — добавил он.



Отдельно Ашурков обратил внимание на положение российских производителей.



«Нашим отечественным автопроизводителям правительство разрешило перенести выплату утильсбора на год дальше. То есть они теперь могут год не платить, при этом продавать автомобили. Как-то игра в одни ворот», — заявил он.



Участники рынка ожидают, что после 1 апреля стоимость импортных машин вырастет.



«Соответственно, у нас 1 апреля цена на автомобили вырастет. Причём сильно», — резюмировал Ашурков.

Также в Новосибирске с 1 марта вводятся новые правила обучения водителей.