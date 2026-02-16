В Новосибирске опубликовали архивные кадры прощания с зимой

Жители города в дубленках и валенках вместе участвовали в народных забавах.

В Новосибирске опубликовали редкие архивные кадры, запечатлевшие, как несколько десятилетий назад горожане провожали зиму. На старых снимках — мужчины и женщины в теплых дубленках и валенках, увлечённо перетягивающие канат, участвующие в силовых играх и народных забавах.

После соревнований участники собирались вместе, чтобы сжечь чучело зимы, символически открывая дорогу весне. Архивными кадрами поделился «МК в Новосибирске».

Тогда Масленица, отметили в редакции, была не просто праздничным угощением, а настоящей проверкой выносливости. Вместо модных сегодня безглютеновых блинов или фитнес-версий угощений, на столах были пышные блины с вареньем из сибирских ягод, которые ели всей семьёй.

Напомним, что Масленица – это не только неделя веселья, хороводов и блинов. За внешней карнавальной свободой всегда стояли строгие ритуальные правила, от соблюдения которых, по мнению предков, напрямую зависела удача в наступающем году.