В Новосибирске озвучили актуальные льготы для IT-сферы и участников патентной системы

«Налоговые каникулы», льготы для IT-сферы, патентная система — насколько активно бизнес в Новосибирской области использует эти меры, в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов.

По его словам, в 2025 году в Новосибирской области «налоговыми каникулами» воспользовались 206 индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и 279 ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения.



«Право на «налоговые каникулы» по патентной системе налогообложения имеют ИП, которые занимаются репетиторством, ремонтом ювелирных изделий, мебели, компьютеров или обуви, производством хлебобулочных изделий и др. Полный перечень включает более 60-ти пунктов», — отметил Морозов.



При применении упрощенной системы налогообложения воспользоваться «налоговыми каникулами» могут предприниматели, занимающиеся производством одежды, мебели, текстильных и кожаных изделий, а также оказывающие бытовые услуги, в частности, ремонт машин и оборудования. Данная мера поддержки малого бизнеса будет действовать до 31 декабря 2026 года.



Что касается налогоплательщиков, занятых в IT-сфере, то для них предусмотрены льготы в виде:



— пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% с суммы, превышающей 3 миллиона рублей рублей. В 2025 году такой льготой воспользовались 428 IT-компаний;

— освобождения от уплаты НДС при реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и баз данных. Льгота действует при условии, что программа для ЭВМ или база данных, на которую передаются исключительные права, включена в любой из реестров: реестр российского программного обеспечения или единый реестр результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного, специального или двойного назначения.

«За 2025 год о предоставлении данной льготы заявили 111 налогоплательщиков. Льгота для IT-сферы продолжит действовать в 2026 году», — подчеркнул Геннадий Морозов.

