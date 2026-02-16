В Новосибирске сестра погибшего в «Крокусе» прокомментировала возможный пожизненный приговор террористам

В Новосибирске сестра одного из погибших при теракте в концертном комплексе Крокус Сити Холл Ульяна Будько прокомментировала Сиб.фм информацию о том, что по делу могут быть запрошены пожизненные сроки.

Из официальных сообщений следует, что прокуратура намерена добиваться максимального наказания за терроризм. Отвечая на вопрос о своём отношении к такой позиции, она подчеркнула, что поддерживает пожизненное лишение свободы для всех участников и причастных к преступлению.

«Пожизненное всем участникам, всем причастным, да. Вообще, конечно, хотелось бы соизмеримого наказания. Но так как мы живём в правовом государстве, безусловно, самое строжайшее наказание мы хотим. И для исполнителей, и для всех причастных, и для косвенно причастных. Всех», — заявила женщина.

Ранее адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы потерпевших по делу о теракте в концертном комплексе Крокус Сити Холл, заявила, что сторона намерена добиваться для всех 19 обвиняемых пожизненного заключения.