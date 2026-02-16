В Новосибирске врачей скорой начнут готовить по-новому: что изменится с осени

Минтруд России утвердил обновлённый профессиональный стандарт для медицинских работников скорой помощи. Документ начнёт действовать осенью 2026 года. В Новосибирской областной ассоциации врачей рассказали, что изменится для специалистов.

Одно из ключевых нововведений касается допуска к работе. Если сейчас врачу необходимо свидетельство об аккредитации по специальности «Скорая медицинская помощь», полученное после ординатуры, то с осени требования станут шире. Потребуется либо сертификат специалиста, либо прохождение аккредитации по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия».

Кроме того, расширяется список трудовых функций. Теперь в обязанности врачей скорой войдёт медицинская эвакуация при чрезвычайных ситуациях. Также специалисты должны будут знать принципы организации сортировочной площадки и так называемой «эвакуационной петли» на месте ЧС.

Новый стандарт призван унифицировать подготовку кадров и повысить готовность медиков к работе в условиях массовых происшествий.