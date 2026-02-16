В Новосибирской области число вакансий втрое превышает спрос

Заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов на итоговой пресс-конференции сообщил о стабильной ситуации на рынке труда Новосибирской области.

По его данным, работодатели предлагают свыше 23 тысяч вакансий, при этом количество предложений превышает спрос примерно в три раза.

Как отметил Машанов, действующие меры господдержки помогают решать вопросы занятости и обеспечивать предприятия квалифицированными кадрами. Речь идёт о программах профессиональной переподготовки, льготах для работодателей при приёме отдельных категорий граждан и создании специализированных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году дополнительное обучение прошли около трёх тысяч человек.

Наиболее востребованными остаются рабочие специальности, инженеры, медицинские и педагогические работники. Чаще всего работодатели ищут врачей, учителей, медсестёр, инженеров, монтажников, электриков и техников. Эти приоритеты соответствуют задачам национального проекта «Кадры», направленного на развитие кадрового потенциала в ключевых отраслях экономики и социальной сфере.