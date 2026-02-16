В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в 8,3 процента

В Новосибирской области отмечен сезонный рост случаев ОРВИ и гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре 16 февраля.

С 9 по 15 февраля количество заболевших увеличилось в 8,3%. В регионе циркулируют вирусные штаммы, против которых есть вакцины.

Специалисты рекомендуют носить медицинские маски в местах скопления людей и избегать контактов с больными. При появлении симптомов необходимо обращаться в медицинские учреждения.

Эпидемиологическая ситуация остаётся под контролем Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.