В предстоящие праздники изменится расписание электричек в Новосибирской области

«Экспресс-пригород» изменил расписание поездов на праздники.

АО «Экспресс-пригород» сообщило о корректировке графика пригородных электропоездов в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня в феврале и марте 2026 года.

В праздничные дни поезда будут ходить по расписанию выходного дня: 21, 22 и 23 февраля, а также 7, 8 и 9 марта.

Железнодорожники призывают пассажиров учитывать новые временные рамки при планировании поездок. Изменения направлены на оптимизацию пассажиропотока и повышение комфорта во время праздников.