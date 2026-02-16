В Соцфонде Новосибирской области рассказали, какие кредиты можно погасить материнским капиталом

В Социальном фонде Новосибирской области разъяснили, что средства материнского капитала разрешается направлять на погашение кредитов, взятых на покупку или строительство жилья.

При этом ждать, пока ребёнку исполнится три года, не нужно — капитал можно использовать сразу.

Оформить заявление можно через портал Госуслуги, в многофункциональном центре (МФЦ), лично в отделении Социального фонда или прямо в банке, если у него есть соглашение с фондом.

При этом средства нельзя использовать для погашения долгов перед частными лицами или на другие цели, например покупку автомобиля.