82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 22:32
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 22:32
пробки
1/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 21:04
общество

В Соцфонде Новосибирской области рассказали, какие кредиты можно погасить материнским капиталом

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Социальном фонде Новосибирской области разъяснили, что средства материнского капитала разрешается направлять на погашение кредитов, взятых на покупку или строительство жилья.

При этом ждать, пока ребёнку исполнится три года, не нужно — капитал можно использовать сразу.

Оформить заявление можно через портал Госуслуги, в многофункциональном центре (МФЦ), лично в отделении Социального фонда или прямо в банке, если у него есть соглашение с фондом.

При этом средства нельзя использовать для погашения долгов перед частными лицами или на другие цели, например покупку автомобиля.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.