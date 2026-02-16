82.76% -1.2
общество

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов побывал в Новосибирском зоопарке

Фото: Сиб.фм / скриншот видео / Новосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк посетил Антон Богданов, известный зрителям по роли в сериале «Реальные пацаны» и выступивший режиссёром военной драмы «Красавица». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Богданов приехал в город, чтобы лично представить свою картину новосибирским зрителям и рассказать о съёмках и творческом замысле. Фильм «Красавица», основанный на реальных событиях, рассказывает о жизни Ленинградского зоопарка в годы блокады.

Пользуясь случаем, режиссёр побывал в Новосибирском зоопарке, где для него провёл экскурсию директор учреждения Андрей Шило. Гость смог пообщаться с обитателями зоопарка: он угостил лемуров, полюбовался львом по имени Ричард и обсудил с руководителем вопросы по сохранению снежных барсов, которые являются символом зоопарка. Тёплой вышла встреча с белыми медведями – Каем и его дочками Белкой и Стрелкой, а общение с шимпанзе Филей и Люсей добавило прогулке немало забавных моментов.

В завершение визита стороны обменялись памятными подарками. Антон Богданов вручил Андрею Шило фарфоровую фигурку бегемота – отсылку к главной героине фильма, а также тёплые варежки. Директор зоопарка ответил гостю зимним аксессуаром – шапкой и шарфом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирский зоопарк измерил сугробы ростом животных.

