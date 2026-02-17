17-летний новосибирец выжил после падения с третьего этажа в Академгородке

Подросток чудом остался жив после падения с третьего этажа в Новосибирске. Инцидент произошёл в ночь на 13 февраля в Советском районе. Об этом Сиб.фм сообщил начальник районного отдела ГО и ЧС Юрий Перязев.

Как сообщил Юрий Перязев, 17-летний парень упал с высоты, но выжил. Пострадавшего оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все детали происшествия. Причины падения подростка с третьего этажа пока не называются.

