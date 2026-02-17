Бизнесмен Михаил Волович оправдан по обвинению в мошенничестве на стройке «Сибирь-Арены»

Кировский районный суд Новосибирска огласил приговор по резонансному делу о строительстве ЛДС «Сибирь-Арена». Московский предприниматель Михаил Волович, чья компания выступала субподрядчиком, был оправдан по основной статье о мошенничестве, но признан виновным в коммерческом подкупе.

Суд счёл недоказанной версию обвинения о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Михаилу Воловичу признали право на реабилитацию по этому эпизоду.

Бизнесмена признали виновным по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 5 миллионов рублей.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения для Воловича изменена на заключение под стражу.

Дело получило широкий резонанс около двух лет назад. По версии следствия, компания Воловича, будучи субподрядчиком на масштабном строительстве ледового дворца «Сибирь-Арена», направляла деньги, выделенные на выплату зарплат рабочим в Новосибирске, на финансирование других объектов. Первоначальный ущерб оценивался в 100 млн рублей, но в итоге вырос до 286 млн рублей, что и легло в основу обвинения в мошенничестве.

Позднее к делу добавился эпизод о коммерческом подкупе. По версии обвинения, Волович получал откаты от субподрядчиков в обмен на подписание актов выполненных работ и гарантии дальнейшей работы на объекте.

Оправдательный вердикт по статье о мошенничеству означает, что суд не нашёл достаточных доказательств для поддержания этой части обвинения, однако признал факт коррупционной составляющей в работе на стройке.