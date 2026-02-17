82.76% -1.2
Больше 260 территорий в Новосибирске рискуют оказаться под водой с приходом весны

В Новосибирске завершён подготовительный этап плана по предупреждению подтоплений в период весеннего половодья.

Специалисты определили 261 участок, наиболее подверженный риску из-за таяния снега. Больше всего потенциально опасных зон выявлено на придомовых территориях многоквартирных домов — 181 адрес. Ещё около 40 случаев приходится на частный сектор и примерно столько же — на объекты дорожной инфраструктуры.

Мэр города Максим Кудрявцев отметил, что зима выдалась одной из самых снежных, поэтому объём профилактических работ увеличен. Продолжается вывоз снега с улиц и дворов, на данный момент убрано свыше 2,2 млн кубометров. Также ведётся очистка кровель, а в марте коммунальные службы приступят к промывке и прочистке ливневых и дренажных систем.

Документ, регламентирующий действия служб в период паводка, в ближайшее время будет представлен на утверждение главе города. Власти рассчитывают, что принятые меры позволят снизить риски для жителей и городской инфраструктуры.

