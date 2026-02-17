82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:05
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:05
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 10:20
общество

Год Красной Огненной Лошади наступил: ловите открытки для поздравлений

Фото: Сиб.фм / bipbap.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

17 февраля наступил год Красной Огненной Лошади по восточному календарю. В России этот праздник официально не отмечают, но почему бы не поздравить друг друга шуточно — после обычного и старого Нового года у нас появляется отличный повод собраться за столом в третий раз.

Символ года покровительствует сильным, обаятельным и активным людям. Для них следующие 12 месяцев обещают быть особенно удачными. Остальным тоже не стоит расстраиваться: главное — встретить праздник с хорошим настроением.

Сиб.фм подготовил для калининградцев праздничные открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить друзьям и близким. Пусть год Лошади принесёт всем драйв, энергию и яркие события.

Фото Год Красной Огненной Лошади наступил: ловите открытки для поздравлений 2

Фото Год Красной Огненной Лошади наступил: ловите открытки для поздравлений 3

Фото Год Красной Огненной Лошади наступил: ловите открытки для поздравлений 4

Фото Год Красной Огненной Лошади наступил: ловите открытки для поздравлений 5

Фото Год Красной Огненной Лошади наступил: ловите открытки для поздравлений 6

Фото Год Красной Огненной Лошади наступил: ловите открытки для поздравлений 7

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.