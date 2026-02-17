Год Красной Огненной Лошади наступил: ловите открытки для поздравлений

17 февраля наступил год Красной Огненной Лошади по восточному календарю. В России этот праздник официально не отмечают, но почему бы не поздравить друг друга шуточно — после обычного и старого Нового года у нас появляется отличный повод собраться за столом в третий раз.

Символ года покровительствует сильным, обаятельным и активным людям. Для них следующие 12 месяцев обещают быть особенно удачными. Остальным тоже не стоит расстраиваться: главное — встретить праздник с хорошим настроением.

Сиб.фм подготовил для калининградцев праздничные открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить друзьям и близким. Пусть год Лошади принесёт всем драйв, энергию и яркие события.