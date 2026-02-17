Грузоперевозки в Сибири показали рекордный рост на 123%

Рынок автомобильных грузоперевозок в Сибири завершил 2025 год с беспрецедентным ростом активности.

Как следует из исследования «Биржи грузоперевозок ATI.SU», количество заявок на доставку грузов в Сибирский федеральный округ из других регионов в IV квартале 2025 года подскочило на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стремительный рост затронул все направления: отгрузки из Сибири в другие регионы за последние три месяца года выросли более чем вдвое в годовом выражении, а по итогам всего 2025 года прибавили 43%. Внутри самого округа спрос увеличился на 40%.

Лидером по объёму перевозок стала Новосибирская область, откуда грузы чаще всего отправлялись в Красноярский край и Кемеровскую область.

Взрывной спрос немедленно отразился на ценах. Хотя в среднем за 2025 год ставки выросли лишь на 4%, к концу января 2026 года ситуация резко изменилась. По большинству популярных маршрутов стоимость перевозок поднялась на 10–20%. На некоторых направлениях рост оказался ещё более ощутимым:

Доставка из Новосибирска в Томск подорожала более чем на 30%.

Перевозка из Омска в Новосибирск также выросла на 30%.

Исключением стал маршрут из Новосибирска в Омск, где тарифы, напротив, снизились почти на 3%.

Эксперты связывают сибирский логистический бум с комплексом экономических факторов. По словам основателя «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Святослава Вильде, округ стал лидером по вводу жилья, демонстрирует рост в оборонно-промышленном комплексе и сельском хозяйстве. Кроме того, свою роль сыграл общероссийский тренд перетока грузов с железной дороги на автомобильный транспорт из-за роста тарифов РЖД и бюрократических сложностей.

Однако на фоне бума участники рынка сталкиваются с серьёзными вызовами. Как отмечает руководитель комитета по транспорту и логистике новосибирского отделения «Опоры России» Дмитрий Колодаев, наблюдается критическое сокращение числа перевозчиков: многие компании вынуждены замораживать парк техники или покидать рынок, а прибыльность малого бизнеса приближается к нулю.

В 2026 году эксперты прогнозируют дальнейший рост себестоимости перевозок, что может оказать давление как на перевозчиков, так и на конечных потребителей товаров.