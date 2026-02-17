Импортные автомобили резко подорожают в Новосибирске с 1 апреля

Минпромторг опубликовал проект постановления, которое с 1 апреля 2026 года уравняет правила утильсбора для всех — и частных, и юридических лиц. Ранее часть машин завозили через физлиц, чтобы платить меньший сбор, что удешевляло авто.

Председатель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков пояснил Сиб.фм, что раньше компании обходили высокие ставки, привозя автомобили из стран ЕАЭС вроде Киргизии и Армении, хотя сами машины могли быть из Китая, США или Японии. С апреля такая возможность исчезнет, и платить придётся по полной.

«Сейчас всё это меняется и с первого апреля прикрывает эту возможность не платить большие ставки», — подчеркнул он.

Эксперт прогнозирует, что до вступления новых правил фирмы постараются максимально увеличить поставки из-за рубежа, в том числе из Китая и Кореи. При этом для российских автопроизводителей правительство позволило отсрочить выплату утильсбора на год, что, по словам Ашуркова, создаёт «игру в одни ворота».

После 1 апреля, по его прогнозу, цены на импортные автомобили заметно вырастут.