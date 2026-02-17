Из Новосибирской области отправили 288 тысяч тонн зерна по железной дороге

Новосибирская область по итогам января 2026 года вошла в число лидеров по объёмам погрузки зерна на сети Российских железных дорог.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирская железная дорога, из региона отправлено 288 тысяч тонн зерновых — это на 14,5% больше, чем годом ранее.

В целом по стране за январь железнодорожным транспортом перевезли почти 2,9 млн тонн зерна, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 43,6%. Из общего объёма 223 тысячи тонн были отправлены в контейнерах.

Во внутрироссийском сообщении перевезено около 850 тысяч тонн (+4,1%). Экспортные поставки превысили 2 млн тонн, увеличившись в 1,7 раза. В направлении портов отгружено 1,3 млн тонн зерна, что на 52,7% больше прошлогоднего уровня.

Наибольшие объёмы пришлись на южные порты — свыше 1 млн тонн с ростом более чем вдвое. В порты Северо-Запада направлено 199 тысяч тонн (-3,9%), на Дальний Восток — 67 тысяч тонн (-55,1%).