82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 22:06
пробки
2/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 22:06
пробки
2/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 19:20
общество

Из Новосибирской области отправили 288 тысяч тонн зерна по железной дороге

Фото: Сиб.фм / Западно-Сибирская железная дорога
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирская область по итогам января 2026 года вошла в число лидеров по объёмам погрузки зерна на сети Российских железных дорог.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирская железная дорога, из региона отправлено 288 тысяч тонн зерновых — это на 14,5% больше, чем годом ранее.

В целом по стране за январь железнодорожным транспортом перевезли почти 2,9 млн тонн зерна, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 43,6%. Из общего объёма 223 тысячи тонн были отправлены в контейнерах.

Во внутрироссийском сообщении перевезено около 850 тысяч тонн (+4,1%). Экспортные поставки превысили 2 млн тонн, увеличившись в 1,7 раза. В направлении портов отгружено 1,3 млн тонн зерна, что на 52,7% больше прошлогоднего уровня.

Наибольшие объёмы пришлись на южные порты — свыше 1 млн тонн с ростом более чем вдвое. В порты Северо-Запада направлено 199 тысяч тонн (-3,9%), на Дальний Восток — 67 тысяч тонн (-55,1%).

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.