сегодня
17 февраля, 18:14
пробки
6/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 16:16
общество

Коллекционный жетон к открытию станции «Спортивная» теперь можно купить на всех станциях метро Новосибирска

Фото: Новосибирский метрополитен / опубликовано на Сиб.фм
Специальный коллекционный жетон, посвящённый открытию новой станции Новосибирского метрополитена «Спортивная», станет доступен по всему метро. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Ранее сувенирный жетон, выполненный в формате открытки и имеющий уникальный номер, продавался исключительно в кассе самой станции «Спортивная». Теперь, начиная с 18 февраля, приобрести памятный знак смогут пассажиры на любой станции Новосибирского метрополитена.

Коллекционный жетон представляет собой не только проездной документ, но и сувенир, посвящённый значимому событию в жизни города — вводу в эксплуатацию новой станции. Его особенностью является уникальный индивидуальный номер, что делает каждый экземпляр особенным для коллекционеров и жителей, желающих сохранить память об этом событии.

Расширение точек продажи позволит большему числу горожан и гостей Новосибирска приобрести памятный сувенир, связанный с развитием транспортной инфраструктуры города.

Александр Борисов
журналист

