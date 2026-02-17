82.76% -1.2
Кошмар на Оби: в Новосибирске за неделю утонули двое детей

В Новосибирске разворачивается очередная трагедия на воде. 16 февраля на реке Обь в районе железнодорожного вокзала в полынью провалился ребенок. Он находился на льду без присмотра взрослых, не удержался на краю открытой воды и ушел под лед. Спасатели продолжают поиски, но пока безрезультатно.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». На месте работают следователи и водолазы МЧС, которые обследуют акваторию.

Это уже второй случай за последние дни. С 12 февраля в Новосибирске ищут восьмилетнюю девочку, которая провалилась под лед в районе «Ясного берега». Камеры зафиксировали, как она с тюбингом направлялась к реке прямо под запрещающие знаки. Ее тело до сих пор не нашли.

Несмотря на это, люди продолжают рисковать. В районе парка «Арена» горожане выходят на лед целыми группами, с детьми и даже колясками. В дежурную службу МАСС поступают десятки звонков от тех, кто видит гуляющих на опасных участках. Спасатели предупреждают: в период оттепели лед теряет прочность, и каждая прогулка может стать последней.

Кристина Уколова
