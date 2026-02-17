Мать плачет, но надеется на чудо. В Новосибирске почти неделю ищут утонувшую 8-летнюю девочку

Уже почти неделю в Новосибирске продолжаются масштабные поиски восьмилетней девочки, которая 12 февраля провалилась под лед на реке Обь в районе Ясного Берега. Несмотря на усилия всех аварийно-спасательных формирований региона, надежда найти ребенка живым уходит с каждым днем.

Мать пропавшей девочки в разговоре с журналистами не скрывает отчаяния и слез. Она признается, что новой информации о судьбе дочери у нее нет. Всё, что она знает о ходе спасательной операции, — это скупые сводки из телевизионных выпусков и публикаций в интернете.

«Узнаю всё из новостей», — говорит женщина, добавляя, что также пытается звонить следователям. В глубине души она продолжает верить в чудо и надеется, что дочь жива.

Поисковые работы ведутся непрерывно. В первые дни спасатели обследовали акваторию протяженностью 17 километров — от Чернышевского спуска до острова Кудряш, используя аэросани «Патруль» для осмотра открытой воды. Также были тщательно проверены береговая линия и промоины во льду с помощью эхолота. Однако, как сообщают в пресс-службе спасателей, «к сожалению, поиски пока не дали результата. Работы продолжаются».

Трагедия произошла, когда школьница оказалась на льду реки без присмотра взрослых. Местный житель заметил оставленную на льду в районе полыньи детскую плюшку для катания и вызвал экстренные службы. По предварительной версии следствия, ребенок погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.