Мэр Новосибирска Кудрявцев потребовал очистить тротуары от гололеда

В Новосибирск на фоне резкого потепления усилили контроль за уборкой пешеходных зон.

С соответствующим поручением выступил мэр Максим Кудрявцев. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

По словам главы города, основные магистрали в большинстве случаев расчищены до асфальта, однако состояние тротуаров и лестничных сходов вызывает жалобы жителей. Из-за перепадов температур покрытие быстро превращается в наледь. Дорожно-эксплуатационным учреждениям поручено в ближайшие дни привести закреплённые территории в нормативное состояние.

В мэрии подчеркнули, что уборка в период плюсовых температур должна проводиться своевременно, чтобы после похолодания не образовывался лёд. В такие периоды традиционно фиксируется рост травматизма среди пешеходов.

Ежедневно на работах задействуют до 250 сотрудников и свыше 500 единиц техники. При этом показатели состояния улично-дорожной сети планируют включить в ключевые критерии оценки эффективности руководителей и специалистов, отвечающих за содержание города.