82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 20:12
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 20:12
пробки
3/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 17:25
общество

Мизулина ответила на слухи о блокировке Telegram с 1 апреля

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможной полной блокировке Telegram в России с 1 апреля. Она подчеркнула, что никакими данными на этот счет не располагает.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил со ссылкой на источники, что Роскомнадзор может начать тотальную блокировку мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). При этом официального подтверждения от регулятора не поступало.

Мизулина также отметила, что не принимает участия в решениях об ограничении работы интернет-платформ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.