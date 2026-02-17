Мизулина ответила на слухи о блокировке Telegram с 1 апреля

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможной полной блокировке Telegram в России с 1 апреля. Она подчеркнула, что никакими данными на этот счет не располагает.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил со ссылкой на источники, что Роскомнадзор может начать тотальную блокировку мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). При этом официального подтверждения от регулятора не поступало.

Мизулина также отметила, что не принимает участия в решениях об ограничении работы интернет-платформ.