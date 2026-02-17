Многокилометровая пробка парализовала движение на Бердском шоссе

Утром 17 ноября Бердское шоссе сковала многокилометровая пробка. Об этом говорят данные «Яндекс Карт» и сервиса «2ГИС».

По информации последнего, затруднения начинаются неподалёку от Бердского песчаного карьера. Помимо этой трассы, заторы наблюдаются на Фабричной, Большевистской, Ипподромской, проезде Энергетиков, Станиславского, Кирова и других улицах Новосибирска. Затруднён проезд и на Октябрьском мосту.

В восемь утра пробки в городе оценивались в семь баллов, сейчас – в пять.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области назвали 25 опасных участков дорог из-за гололёда.