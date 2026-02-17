82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:06
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 10:52
общество

Многокилометровая пробка парализовала движение на Бердском шоссе

Фото: Сиб.фм / скриншот "2ГИС"
Утром 17 ноября Бердское шоссе сковала многокилометровая пробка. Об этом говорят данные «Яндекс Карт» и сервиса «2ГИС».

По информации последнего, затруднения начинаются неподалёку от Бердского песчаного карьера. Помимо этой трассы, заторы наблюдаются на Фабричной, Большевистской, Ипподромской, проезде Энергетиков, Станиславского, Кирова и других улицах Новосибирска. Затруднён проезд и на Октябрьском мосту.

Фото Многокилометровая пробка парализовала движение на Бердском шоссе 2

В восемь утра пробки в городе оценивались в семь баллов, сейчас – в пять.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области назвали 25 опасных участков дорог из-за гололёда.

Наталья Шлюшинская
журналист

