сегодня 04:00
общество

Мороз почти -40 градусов. В Новосибирске названо самое аномальное 23 февраля

Фото: Сиб.фм
В преддверии Дня защитника Отечества метеорологи напоминают, что праздник в Новосибирске часто проходил в самых неожиданных погодных условиях.

Рекорд по суровости установился 23 февраля 1970 года: термометры показали –37 °C — это абсолютный минимум за всю историю наблюдений для этой даты. Мороз оказался почти на 20 градусов ниже обычной нормы, и горожанам пришлось отмечать праздник в экстремальной стуже.

Полная противоположность пришлась на 23 февраля 1998 года: тогда в город пришла аномальная оттепель, воздух прогрелся до +3 °C, а снег на улицах активно таял.

Разница между рекордным морозом и необычной теплотой составила 40 градусов, наглядно показывая контрастный и суровый характер сибирского февраля.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
