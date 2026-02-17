Николай Фоменко поможет россиянам выбрать автомобиль

Российская онлайн-платформа для покупки и продажи автомобилей Авито Авто и известный артист, телеведущий и автогонщик Николай Фоменко объявили о старте долгосрочного сотрудничества. Цель партнёрства — помочь россиянам выбирать автомобили и запчасти более осознанно и безопасно, опираясь на современные технологии и экспертизу.

В качестве амбассадора Николай Фоменко будет продвигать технологичные сервисы площадки, включая проверку истории автомобиля через «Автотеку» и подбор предложений от проверенных партнёров с помощью «Селект». В планах — участие Фоменко в специальных проектах, мероприятиях и создание эксклюзивного контента.

Для Николая Фоменко автомобили — не просто увлечение, а часть профессиональной карьеры. Мастер спорта международного класса, чемпион России, участник престижных мировых гонок, включая «24 часа Ле-Мана», и бывший технический директор команды «Формулы-1» Marussia, Фоменко привносит в партнёрство глубокое понимание темы.

Аналитики также обнародовали данные свежего опроса, иллюстрирующего тренды рынка. В 2026 году каждый третий россиянин (34%) планирует приобрести автомобиль. Самые активные покупатели — люди 35–44 лет, среди них 42% рассматривают машины с пробегом.

Средний бюджет на покупку составляет около 2,3 млн рублей. Женщины чаще мужчин ориентируются на более доступные варианты (до 2 млн рублей). По типу кузова лидируют седаны (35%), следом идут кроссоверы (28%) и внедорожники (24%). Среди марок наиболее востребованы японские производители (30%), за ними с равным успехом следуют российские и европейские бренды (по 25%).

Главным критерием выбора для 60% респондентов остаётся цена. Однако почти столь же важной стала прозрачность истории автомобиля: отсутствие серьёзных ДТП и ремонтов волнует 51% покупателей. Состояние кузова — третий по значимости фактор (48%).

«Платформу ежемесячно посещают более 36 млн пользователей, на ней размещено около 1 млн объявлений, а ежедневно совершается порядка 28 тысяч сделок, — рассказал директор по маркетингу Авито Авто Никита Макаров. — Николай Фоменко — редкое сочетание медийности и искренней экспертизы. Вместе мы будем помогать автолюбителям находить идеальные автомобили под их нужды».