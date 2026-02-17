Новосибирская область отправила в Китай почти 50 тонн продукции птицеводства

Из Новосибирской и Томской областей в преддверии наступления Нового года в странах Восточной Азии, с 10 по 12 февраля, в были отгружены три партии продукции птицеводства. Все отправления происходили под контролем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из Новосибирской области отправили 49,4 тонны продукции, а из Томской – 26 тонн. Общий же объём куриной и утиной продукции, экспортированной предприятиями двух регионов с начала 2026 года, достиг 249 тонн.

Специалисты подчеркивают, что вся продукция прошла строгий контроль качества в аккредитованных лабораториях, подведомственных Россельхознадзору, которые подтвердили её безопасность. При подготовке грузов производители руководствовались ветеринарно-санитарными требованиями как Евразийского экономического союза, так и непосредственно Китая, каждая партия отправилась в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирская область отправила 2,6 миллиона тонн сельхозпродукции в 53 страны в прошлом году.