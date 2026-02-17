Новосибирский зоопарк поменял свой режим работы с 17 февраля

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило с 17 февраля 2026 года перешёл на новый режим работы.

Изменения связаны с увеличением светового дня и сезонным переходом на весенний график.

Теперь в будние дни зоосад принимает посетителей с 10:00 до 19:00. В выходные и праздничные дни двери открываются раньше — с 9:00, при этом время закрытия остаётся прежним.

В пресс-службе уточнили, что кассы завершают работу за час до закрытия территории, а павильоны — за 15 минут. После прекращения продажи билетов зоопарк функционирует только на выход.

Ранее, с 31 января по 16 февраля, учреждение работало с 10:00 до 18:00.