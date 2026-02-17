Новосибирским дачникам напомнили о крупных штрафах с 1 марта

С 1 марта 2026 года для владельцев земельных участков в Новосибирске начнут действовать обновлённые требования по уничтожению опасной растительности.

Наличие на территории ряда инвазивных и запрещённых видов будет считаться административным нарушением. Речь идёт не только о сельхозугодьях, но и о дачных участках, СНТ и частных домовладениях.

В числе наиболее проблемных растений остаётся борщевик Сосновского — агрессивный вид, способный вызывать тяжёлые ожоги кожи. Ответственность за его ликвидацию полностью возлагается на собственников земли. В перечень также включён клён ясенелистный, известный как «американский клён», который быстро распространяется, повреждает инфраструктуру и может провоцировать аллергические реакции.

Под контроль попадают амброзия и ипомея трёхцветная. Последняя ранее широко использовалась в декоративном садоводстве, однако её семена содержат вещества, включённые в перечень запрещённых. В список вошли также мак снотворный, конопля и ряд экзотических растений, выращивание которых ограничено законодательством.

Основанием для привлечения к ответственности служит статья 8.7 КоАП РФ. Для граждан предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей, а для организаций санкции достигают 700 тысяч. Достаточно визуального обнаружения запрещённой растительности инспектором, при этом сигнал о нарушении могут подать и соседи.

Региональные власти вправе расширять перечень опасных видов. Специалисты рекомендуют провести осмотр участков заранее и удалить потенциально проблемные растения до начала активного роста. Это позволит избежать серьёзных финансовых последствий и административных мер.