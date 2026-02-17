Новосибирскстат заявил о росте среднемесячной зарплаты в регионе до 84 563 руб

Среднемесячная номинальная заработная плата в Новосибирской области по итогам января-ноября 2025 года достигла 84 563 рублей. Таковы данные Новосибирскстата.

За год этот показатель вырос на 14,9 %. Реальная начисленная зарплата, с учётом потребительских цен, по сравнению с январём-ноябрём 2024 года прибавила 4,5%.

Средняя номинальная начисленная зарплата по СФО за тот же период составила 84 229 рублей. Новосибирская область расположился на третьей строчке рейтинга. Выше оплата труда оказалась только в Красноярском крае, где работники в среднем получают 101 626 рублей, и в Иркутской области, где этот показатель равен 93 302 рублям.

