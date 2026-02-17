82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:06
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:06
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 10:22
общество

Новосибирскстат заявил о росте среднемесячной зарплаты в регионе до 84 563 руб

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

Среднемесячная номинальная заработная плата в Новосибирской области по итогам января-ноября 2025 года достигла 84 563 рублей. Таковы данные Новосибирскстата.

За год этот показатель вырос на 14,9 %. Реальная начисленная зарплата, с учётом потребительских цен, по сравнению с январём-ноябрём 2024 года прибавила 4,5%.

Средняя номинальная начисленная зарплата по СФО за тот же период составила 84 229 рублей. Новосибирская область расположился на третьей строчке рейтинга. Выше оплата труда оказалась только в Красноярском крае, где работники в среднем получают 101 626 рублей, и в Иркутской области, где этот показатель равен 93 302 рублям.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирск вошёл в топ-35 городов России по зарплатам.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.