Болгарская ясновидящая Ванга, которую часто сравнивают с Нострадамусом, ушла из жизни почти 30 лет назад, но её имя до сих пор окружено ореолом тайны. Ближайшее окружение провидицы десятилетиями скрывало три предсказания, касающиеся 2026 года. Что именно Ванга велела не разглашать — и почему об этом заговорили только сейчас.

НЛО в ноябре: пришельцы среди нас

Самое сенсационное и долгое время скрываемое пророчество касается контакта с внеземными цивилизациями. Кум Ванги Сергей Косторной, много лет хранивший молчание, рассказал: провидица утверждала, что встреча с инопланетянами произойдёт именно в ноябре 2026 года.

«Она ответила, что они давно среди нас. Мы их просто не видим», — передал Косторной слова Ванги.

По свидетельству близких, ясновидящая описывала огромный космический корабль, который войдёт в атмосферу Земли. Но самое неожиданное — Ванга связывала этот контакт с Россией. По её словам, ключи к мирному диалогу с пришельцами спрятаны в местах силы на Алтае, Байкале и в районе падения Тунгусского метеорита. Эти территории, утверждала она, были зарезервированы тысячи лет назад и активируются, когда межзвёздный корабль приблизится к планете.

Россия как духовный центр мира

Второе пророчество, которое Ванга просила не разглашать до срока, касается судьбы России. Писатель Валентин Сидоров, лично общавшийся с провидицей, записал её слова: «Все растает, как лёд. Лишь одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России!».

Современные интерпретаторы, включая пророка из Одессы Андрея Гиперборея, видят в этом указание на грядущее духовное лидерство страны. Ванга также предупреждала: «Много несчастий ждет тех, кто идет против России». В трудные времена, по её словам, именно обращение к национальным ценностям станет силой, которая поможет пережить любые испытания.

Восстание машин и пустые поля

Третье пророчество, которое Ванга велела уничтожить, касалось технологий и голода. По свидетельствам очевидцев, провидица видела «пустые поля» и «запустение» в глобальном масштабе. Причиной она называла нечто, что изменит жизнь людей до неузнаваемости — искусственный интеллект, вышедший из-под контроля.

Ванга предупреждала, что мысли нейросетей не должны подменять естественные, а утрата независимости в принятии решений приведёт к катастрофе. Технологический прогресс без человеческого измерения обернётся опустошением.

Верить или нет

Документально подтверждённых прогнозов Ванги именно на 2026 год не существует. Есть лишь интерпретации, пересказы и легенды, которые десятилетиями обрастали новыми деталями. Однако фигура провидицы давно стала культурным символом, а её имя используют как маркер для объяснения самых сложных и тревожных процессов — от политики до климата.

Воспринимать ли эти пророчества как мистическое откровение или как повод задуматься о том, куда движется мир, — каждый решает сам.