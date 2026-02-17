Пенсионный возраст хотят снизить до 55 и 60 лет

Депутаты предложили отменить повышение пенсионного возраста, введенное в 2019 году. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, возраст выхода на пенсию предлагают вернуть к прежним значениям: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В случае одобрения новые нормы могут вступить в силу уже с 1 июля 2026 года.

Авторы законопроекта считают, что пенсионная реформа не оправдала ожиданий и негативно сказалась на уровне жизни граждан. В пояснительной записке они ссылаются на статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни мужчин снизилась с 73,3 года в 2019-м до 72,8 года в 2024-м.

Парламентарии также напоминают, что прежние возрастные планки действовали с 1930-х годов и были установлены на основе медицинских исследований трудоспособности и здоровья населения.