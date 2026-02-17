Появились подробности смерти советской актрисы Маргариты Жигуновой

В возрасте 88 лет скончалась известная советская и российская актриса театра и кино Маргарита Жигунова. Об этом сообщили родные артистки.

Сердце одной из самых ярких красавиц советского экрана, которую часто называли «советской Мэрилин Монро», остановилось в среду, 11 февраля.

Маргарита Ивановна посвятила сцене и кинематографу всю свою жизнь. Выпускница Школы-студии МХАТ, она с 1960 года и до последних лет служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. На этой сцене она играла в знаковых спектаклях, таких как «Деревья умирают стоя», где её партнёршей была сама Фаина Раневская, а также «Шоколадный солдатик» и «Дни нашей жизни» — роли, которые позже перешли к Вере Алентовой.

Кинодебют Жигуновой состоялся в 1959 году в драме «Жестокость». За свою карьеру она снялась в десятках фильмов и сериалов, работая на одной площадке с такими мэтрами, как Георгий Юматов, Борис Андреев и Николай Крючков. Широкой телевизионной аудитории Маргарита Ивановна запомнилась по сериалам «Возвращение Мухтара», «Илзе», «Короткие истории» и «Легенда о Тиле».

В личной жизни актриса была замужем за прославленным артистом балета Марисом Лиепой. В последние годы она вела тихую, уединённую жизнь, сосредоточившись на семье: поддерживала тёплые отношения со своими взрослыми детьми и помогала воспитывать любимую внучку Надежду, которая родилась в 2010 году.

Коллеги, зрители и друзья запомнят Маргариту Жигунову не только как невероятно талантливую и фотогеничную актрису, но и как человека большой внутренней силы и обаяния. Прощание с артисткой пройдёт в узком семейном кругу. По предварительным данным, она умерло от болезни.