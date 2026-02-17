82.76% -1.2
общество

Рейс из Вьетнама в Новосибирск вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика

Чартерный рейс авиакомпании Azur Air (ZF 2648) из вьетнамского острова Фукуок в Новосибирск был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета. Причиной стало срабатывание сигнализации о неисправности одного из бортовых датчиков.

По словам пассажиров, самолет должен был вылететь в 11:20 по местному времени. Однако после взлета командир воздушного судна сообщил о необходимости возврата для дополнительной проверки. Сначала пассажирам объяснили, что борт заправится и снова отправится в путь, но в итоге их высадили в аэропорту. Позже людей снова запустили на борт в ожидании вылета.

«Инженерные специалисты авиакомпании уже приступили к работе. Безопасность — главный приоритет. Пассажиры временно размещены в здании аэровокзала, с ними работают представители авиакомпании. Предоставлено горячее питание», — прокомментировал ситуацию начальник отдела информационной политики Azur Air Сергей Ахрамеев.

По последним данным, вылет рейса перенесен на 16:00 по местному времени (совпадает с новосибирским). Онлайн-табло аэропорта «Толмачево» показывает новое расчетное время прибытия в Новосибирск — 23:32.

Это уже не первый случай задержки чартерных рейсов в Новосибирск в этом месяце. В начале февраля рейс из Пхукета был задержан на 10 часов по техническим причинам.

