С 1 марта новосибирских дачников будут штрафовать на 700 тыс. руб. за борщевик и американский клен

С начала весны 2026 года владельцам земельных участков в Новосибирской области придется вести тотальную борьбу с опасными растениями. За невыполнение новых требований грозят огромные штрафы — вплоть до 700 тысяч рублей для садоводческих товариществ.

Если раньше к зарослям борщевика или ядовитого клена за забором можно было относиться спустя рукава, то теперь их наличие на участке станет прямым административным правонарушением. Законодатели утвердили единый перечень запрещенных растений, который делится на три категории:

Опасные для здоровья: борщевик Сосновского (вызывает тяжелые ожоги) и амброзия (сильнейший аллерген). Вредоносные для экологии: инвазивный американский клен (ясенелистный), который разрушает асфальт корнями, вытесняет местные виды и провоцирует аллергию. Содержащие наркотические вещества: мак снотворный, конопля, а также экзоты вроде мимозы хостилис, эфедры, голубого лотоса и даже популярная вьющаяся ипомея трехцветная, чьи семена обладают галлюциногенным эффектом.

В ряде областей под запрет уже попали золотарник, агрессивный многолистный люпин и практически неубиваемый сахалинский горец (рейнутрия).

Штрафы, от которых содрогнется каждый дачник

Ответственность будет наступать по статье 8.7 КоАП РФ. Размеры штрафов установлены следующие:

Для рядовых садоводов (физлиц): от 20 000 до 50 000 рублей.

Для председателей СНТ и управляющих (должностных лиц): от 50 000 до 100 000 рублей.

Для садоводческих товариществ и организаций (юрлиц): от 400 000 до 700 000 рублей.

Важно, что для составления протокола инспектору достаточно будет визуально обнаружить опасное растение на территории. Сообщить о нарушении могут и соседи, что делает контроль повсеместным.

Что делать прямо сейчас? Советы экспертов

Чтобы не получить "письмо счастья" весной, специалисты рекомендуют немедленно:

Провести весеннюю ревизию участка. Осмотреть все закоулки, особенно границы, канавы и заброшенные уголки. Уничтожать агрессоров правильно. Борщевик и молодую поросль клена нужно выкапывать с корнем до начала активного роста. Работать с борщевиком — только в защитной одежде! Объединиться с соседями. Борьба с такими растениями наиболее эффективна на уровне всего товарищества. Совместные усилия помогут защитить общую территорию и избежать коллективной ответственности.

"Войну с зелеными захватчиками лучше начинать до того, как они пойдут в рост, — отмечают эксперты. — Иначе к маю вы можете обнаружить не только заросли борщевика, но и солидный штраф в почтовом ящике".