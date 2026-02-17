Социальные пенсии вырастут на 6,8%: подробности апрельской индексации

С 1 апреля 2026 года в России пройдет плановое повышение социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Индексация затронет порядка 4,3 миллиона человек, сообщили в Министерстве труда.

Размер повышения составит 6,8%. Прибавку получат две основные категории граждан.

Первая — получатели социальных пенсий, которых насчитывается около 3,6 миллиона человек. Это граждане, у которых не хватило трудового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии.

Вторая категория — около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, ликвидаторы радиационных катастроф, члены их семей, а также работники летно-испытательного состава.

Если после индексации размер социальной пенсии окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, который в 2026 году установлен на уровне 16 288 рублей, гражданину автоматически назначат социальную доплату до этого уровня.

Помимо плановой индексации, в апреле прибавку получат и некоторые другие категории пенсионеров в связи с изменением жизненных обстоятельств.

Гражданам, достигшим 80 лет в марте 2026 года, увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии на 9 584,69 рубля, а также назначат надбавку за уход в размере 1 413,86 рубля.

Те, кто оформил инвалидность I группы в феврале 2026 года, получат аналогичную прибавку к пенсии — 9 584,69 рубля.

Работающие пенсионеры, уволившиеся в марте, смогут рассчитывать на перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных за время работы индексаций.